İşsizlik oranı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 51,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 23,1, istihdam oranı yüzde 31,3 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 56,2'si hizmet sektöründe yer aldı

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,0'ı inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 23,6 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 23,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 12,1, istihdam oranı yüzde 45,8 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalarak yüzde 12,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 585 bin kişi azalarak 4 milyon 3 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 45,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 266 bin kişi artarak 29 milyon 206 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 52,1 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 681 bin kişi artarak 33 milyon 209 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 17,4 oldu

Temmuz ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 4,5 puan azalarak yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. - İSTANBUL