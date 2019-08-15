İşsizlik rakamları açıklandı
1 saat önce
Türkiye'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu.
Türkiye
'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre ise 0,2 puan geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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