Son Dakika Haberleri: İşsizlik rakamları açıklandı
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İşsizlik rakamları açıklandı

1 saat önce

Türkiye'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı, System.String[]
Türkiye'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre ise 0,2 puan geriledi.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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