Son Dakika Haberleri: İşsizlik rakamlarının yankıları
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İşsizlik rakamlarının yankıları

1 saat önce

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gerek ihracat gerek sanayi üretimindeki toparlanma ve turizmdeki hareketlenmeyle gelecek aylarda işsizlik oranlarında daha da iyileşme olacağını düşündüklerini bildirdi.

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gerek ihracat gerek sanayi üretimindeki toparlanma ve turizmdeki hareketlenmeyle gelecek aylarda işsizlik oranlarında daha da iyileşme olacağını düşündüklerini bildirdi.
Zeytinoğlu, işgücü verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, nisan ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 1,1 puan gerileyerek yüzde 13 seviyesinde gerçekleştiğini anımsattı.
İstihdamı turizmden dolayı hizmetler sektörünün sırtladığını vurgulayan Zeytinoğlu, sanayi sektörünün de toplam istihdamdaki payını arttırdığını ifade etti.
Zeytinoğlu, işsiz sayısındaki artışın 1 milyon 116 bin kişiyle hala çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Gerek ihracat gerek sanayi üretimindeki toparlanma ve turizmdeki hareketlenmeyle gelecek aylarda işsizlik oranlarında daha da iyileşme olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 23,4'e ulaştığına işaret eden Zeytinoğlu, "18-24 yaş arası 8 milyon gencimiz var. Bu gençlerin istihdam piyasasına çekilmesi gerekiyor. Bunun için ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek edindirmenin esas olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:00 Kaynak: AA
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