İşsizlik rakamlarının yankıları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle istihdam kaybının önlenmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerinin açıkladığını belirterek, ocak ayının üretim ve ekonomide canlanmanın devam ettiği bir ay olduğunu kaydetti.

Dolayısıyla işsizlik oranının ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalışla yüzde 13,8 olarak gerçekleştiğini anımsatan Zeytinoğlu, "Aylık bazda ise yatay seyir izledi. Ülkemizde mart ayında görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle mart ayı öncü ekonomik göstergelerinde maalesef gerilemeler yaşadık. Bunların etkilerinin işsizlik üzerine yansıma ihtimali de olası ancak istihdam kaybının önlenmesine yönelik hayata geçirilen tedbirler var. Bu tedbirlerle olası işsizlik artışının sınırlı kalmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.