İşsizlik Sigortası Fonu 127 milyara ulaştı

2017'de 116 milyar lira olan fonun büyüklüğü, yaklaşık 11 milyar lira artarak, geçen yıl sonu itibarıyla 127 milyar 643 milyon lira oldu.

2017'de 116 milyar lira olan fonun büyüklüğü, yaklaşık 11 milyar lira artarak, geçen yıl sonu itibarıyla 127 milyar 643 milyon lira oldu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı! İşte Son Durum

Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi

Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı