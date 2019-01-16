Son Dakika Haberleri: İşsizlik Sigortası Fonu 127 milyara ulaştı

İşsizlik Sigortası Fonu 127 milyara ulaştı

1 saat önce

2017'de 116 milyar lira olan fonun büyüklüğü, yaklaşık 11 milyar lira artarak, geçen yıl sonu itibarıyla 127 milyar 643 milyon lira oldu.

İşsizlik Sigortası Fonu 127 milyara ulaştı, System.String[]
2017'de 116 milyar lira olan fonun büyüklüğü, yaklaşık 11 milyar lira artarak, geçen yıl sonu itibarıyla 127 milyar 643 milyon lira oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:50 

Ekonomi
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