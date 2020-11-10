İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi'nde değişiklik yapılacak - Son Dakika

İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi'nde değişiklik yapılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi görüşmeleri devam edecek. Teklifin ilk 20 maddesi görüşülmüştü. Edinilen bilgilere göre, kanun telifinin 33. ve 37. maddeleri teklif metninden geri çekilecek.

Bu maddeler şöyle:

"Madde 33: Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış, 50 yaş üzerinde olma koşuluyla yazılı olarak yapılacak. 25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak iş sözleşmesi süresi işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemez.

Madde 37: 25 yaşını doldurmamış bir veya birden fazla işçiler için esas günlük kazancın alt sınırının yüzde 2.5 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi, ile yüzde 7.5 işveren, yüzde 5 sigortalıya bağlı olmak üzere yüzde 12.5 genel sağlık sigortası primi ödenir." - ANKARA