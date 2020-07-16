İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişiklik teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Komisyonda kabul edilen ve 11 maddeden oluşan teklife göre, kısa çalışmadan yararlanma şartları kolaylaşıyor. Türkiye Bilim Akademisi'nde görevlendirilen personelin halkları iyileştiriliyor.



Teklife göre, kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde haftalık çalışma sürelerinde dönmesi halinde sigortalı ve işveren payları İşsizlik Sigorta Fonu tarafından karşılanacak. Covid gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.



Kanun teklifine yapılan ihdasla Dijital Mecralar Komisyonunun kurulmasının önü açıldı. Kurulacak komisyon 17 kişiden oluşacak. Üye sayısı siyasi parti gruplarının parti grupları içindeki sayısı yüzde oranlarına göre belirlenecek. Komisyonun görevleri arasında, internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer alacak. İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak bulunuyor. - ANKARA