Son Dakika Haberleri: "İşsizlik sorununu kapasite kullanımı çözebilir"
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"İşsizlik sorununu kapasite kullanımı çözebilir"

1 saat önce

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, imalat sanayinde kapasite kullanım oranının yüzde 75 düzeyinde olduğunu belirterek, "Türkiye, kapasite kullanımını doğru planlarsa işsizlik sorununu büyük ölçüde çözebilir.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, imalat sanayinde kapasite kullanım oranının yüzde 75 düzeyinde olduğunu belirterek, " Türkiye, kapasite kullanımını doğru planlarsa işsizlik sorununu büyük ölçüde çözebilir." dedi.

Bahar, yaptığı açıklamada, teşviklerin atıl kapasiteyi geliştirecek şekilde verilmesinin daha değerli olduğunu bildirdi

Atıl kapasitenin devreye alınmasında ilave makineye ihtiyaç duyulmayacağını, yeni bina gibi yatırımlar yapılması gerekmediğini aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Eldeki mevcut imkanları kullanarak istihdamdan ihracata kadar birçok alanda katma değer üretebiliriz. Kapasitesinin yüzde 50'sini kullanan bir fabrikanın tam kapasite çalışmasını sağlamak, direkt olarak istihdamın artmasını sağlayacaktır. Şu anda imalat sanayinde toplam kapasitenin dörtte biri atıl durumda. Bu büyüklükteki bir kapasitenin kullanıma alınması binlerce yeni istihdam olanağı doğuracaktır. Türkiye, kapasite kullanımını doğru planlarsa işsizlik sorununu büyük ölçüde çözebilir."

Türkiye, Antalya, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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