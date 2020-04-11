İşsizlik ‘tarihi yıl’a yüzde 13.8'le başladı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği mart ayı öncesi aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan ocak döneminde işsizlik yüzde 13.8 oldu. İstihdam oranı ise yüzde 44 ile 6 yılın en düşük seviyesine geriledi.