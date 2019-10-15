Son Dakika Haberleri: İşsizlik Temmuz'da da arttı
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İşsizlik Temmuz'da da arttı

1 saat önce

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Temmuz ayında bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin kişilik artışla yüzde 13,9'a yükseldi.

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TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Temmuz ayında bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin kişilik artışla yüzde 13,9'a yükseldi. Genç nüfustaki işsizlik ise yüzde 7,2 artarak yüzde 27,1'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Temmuz ayında işsiz oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak yüzde 13,9 olarak kaydedildi. İşsiz sayısı ise 1 milyon 65 bin kişilik artışla 4 milyon 596 bine yükseldi.


15-24 yaş arası genç nüfustaki işsizlik yüzde 7,2'lik artışla yüzde 27,1 olarak kaydedilirken bu oran, 15-64 yaş grubunda 3,2 puanlık artışla yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.


İstihdamda azalma


İstihdam edilenlerin sayısında ise 748 bin kişilik azalma kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı böylece 28 milyon 517 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise yüzde 1,8'lik gerileme ile yüzde 46,4'e düştü.


İstihdam edilenlerin yüzde 19,8'i tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.


DW/BK,BW


(c)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:53 
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