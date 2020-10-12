TÜİK-İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi (2) - Son Dakika

TÜİK-İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi (2)

12.10.2020 10:03
TÜİK-İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi (2), System.String[]

Türkiye genelinde işsizlik Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalışla yüzde 13.4'e geriledi.

Türkiye genelinde işsizlik Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalışla yüzde 13.4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik de, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 16.5'ten yüzde 15.9'a geriledi.İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz döneminde yıllık bazda 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişiye, istihdam oranı ise 2.9 puanlık azalış ile yüzde 43.5'e geriledi.Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 114 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.4'ü tarım, yüzde 19.6'sı sanayi, yüzde 6.1'i inşaat, yüzde 54.9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.İşgücü 2020 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin kişi azalarak 31 milyon 491 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 3.5 puanlık azalış ile yüzde 50.3 olarak gerçekleşti.Temmuz 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.3 puan azalarak yüzde 32.7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.1 puan azalarak yüzde 20.1 oldu.15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık azalışla yüzde 13.7'ye, tarım dışı işsizlik oranı ise 0.6 puanlık azalışla yüzde 16'ya geriledi. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2.7 puanlık azalışla yüzde 48.3'e, işgücüne katılma oranı ise 3.6 puanlık azalışla yüzde 55.9'a düştü.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık azalışla yüzde 25.9'a, istihdam oranı da 4.5 puan azalarak yüzde 30.4'e indi.Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 6.8 puanlık azalışla yüzde 41 düzeyine geriledi.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise aynı dönemde 0.4 puanlık artışla yüzde 29.8'e yükseldi. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar
TÜİK-İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi (2)
TÜİK-İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi (2)
TÜİK-İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi (2)
TÜİK-İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi (2)
TÜİK-İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi (2)

İşsizlik, Haziran, Türkiye, Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi (2) - Son Dakika Ekonomi

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