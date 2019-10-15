İşsizlik temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Haziran, temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye, işsizlik oranı da 3.1 puanlık artışla yüzde 13.9 düzeyine yükseldi.