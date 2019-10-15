Son Dakika Haberleri: İşsizlik temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi
Son Dakika Ekonomi İşsizlik temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi

İşsizlik temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi

38 dakika önce

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Haziran, temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye, işsizlik oranı da 3.1 puanlık artışla yüzde 13.9 düzeyine yükseldi.

İşsizlik temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi, System.String[]

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Haziran, temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye, işsizlik oranı da 3.1 puanlık artışla yüzde 13.9 düzeyine yükseldi.


Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:03 Kaynak: DHA
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