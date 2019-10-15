İşsizlik ülkenin en önemli sorunu olmaya devam ediyor

15 Ekim tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2019 işsizlik verileri, Türkiye'de işsizliğin artmaya devam ettiğini ve ülkenin en temel sorunun işsizlik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



Açıklanan verilere göre Türkiye'de işsiz sayısı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı da %13,9 oldu.