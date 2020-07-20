İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.

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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.

Kurban Bayramı'ndan önce ödemelerin yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin, PTT üzerinden yapılacağını belirterek, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da yapılacak." bilgisini verdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:01 Kaynak: AA

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