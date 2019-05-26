Son Dakika Haberleri: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri, 31 Mayıs'ta ödenecek

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri, 31 Mayıs'ta ödenecek

5 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, 31 Mayıs Cuma günü yapılacağını açıkladı.

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri, 31 Mayıs'ta ödenecek, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, 31 Mayıs Cuma günü yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı'nın 4 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle  5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödeme gününün 31 Mayıs'a alındığını kaydetti. Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananların, ödemelerini bayram öncesi alabileceğini belirten Selçuk, halkın her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Bakan Selçuk, ayrıca nüfus cüzdanlarıyla PTT şubelerine başvurularak, ödemelerin alınabileceğini kaydetti.

Haber:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:53 Kaynak: DHA
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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