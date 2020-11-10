İşsizlik yüzde 13.2'ye, istihdam yüzde 43.9'a geriledi
10.11.2020 10:06
Türkiye genelinde işsizlik Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde yüzde 13.2'ye, istihdam edilenler 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişiye, istihdam oranı da 2.4 puanlık azalış ile yüzde 43.9'a geriledi.
Türkiye genelinde işsizlik Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde yüzde 13.2'ye, istihdam edilenler 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişiye, istihdam oranı da 2.4 puanlık azalış ile yüzde 43.9'a geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişiye geriledi.
İşsizlik oranı da 0.8 puanlık azalış ile, geçen yılın Ağustos dörnemindeki yüzde 14.0'ten yüzde 13.2 düzeyine geriledi. Aynı dönemode tarım dışı işsizlik oranı 1.0 puanlık azalış ile yüzde 15.7 oldu.
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