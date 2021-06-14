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İşsizlik yüzde 13,9, atıl iş gücü yüzde 27,4 - Son Dakika

İşsizlik yüzde 13,9, atıl iş gücü yüzde 27,4

14.06.2021 10:01
İşsizlik yüzde 13,9, atıl iş gücü yüzde 27,4, System.String[]

Türkiye genelinde Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 13,9 düzeyine yükselirken geniş tanımlı işsizlik olarak da nitelendirilen "atıl iş gücü" oranı ise yüzde 27,4 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 13,9 düzeyine yükselirken geniş tanımlı işsizlik olarak da nitelendirilen "atıl iş gücü" oranı ise yüzde 27,4 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı Nisan ayında aylık bazda 0,9 puanlık artış ile yüzde 13,9 düzeyine yükseldi. TÜİK, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye çıktığını kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan "atıl iş gücü oranı" Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 27,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.9 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21.9 olarak gerçekleşti.

TÜİK, geniş tanımlı işsizlik olarak da nitelendirilen atıl iş gücü oranı, Avrupa Birliği'ne uyum amacıyla Ocak ayından bu yana açıklıyor. TÜİK'in işsizlik hesaplamaları daha önce tartışmalara neden oluyordu.

İstihdam oranı

İstihdam edilenlerin sayısı ise Nisan 2021'de bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 44.2'ye geriledi. İş gücü ise Nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 51,3'e yükseldi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6'ya, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32'ye çıktı. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43'e yükseldi.

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9.0 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18'i tarım, yüzde 21.3'ü sanayi, yüzde 6.4'ü inşaat, yüzde 54.2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Kayıt dışı iş gücü

Nisan ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 28,4'e ve tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 16,4'e geriledi.

DHA,DW/HS,JD

(c)

İşsizlik yüzde 13,9, atıl iş gücü yüzde 27,4

İşsizlik, İstihdam, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel İşsizlik yüzde 13,9, atıl iş gücü yüzde 27,4 - Son Dakika


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