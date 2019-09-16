Son Dakika Haberleri: İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı
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İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı

23 dakika önce

Türkiye genelinde işsizlik Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puan artışla yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik de 3.2 puan artışla yüzde 15.3'e yükseldi.

İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı, System.String[]

Türkiye genelinde işsizlik Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puan artışla yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik de 3.2 puan artışla yüzde 15.3'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:04 Kaynak: DHA
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Son Dakika: Haziran'da işsiz sayısı 938 bin kişi arttı
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