İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı
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Türkiye genelinde işsizlik Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puan artışla yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik de 3.2 puan artışla yüzde 15.3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:04 Kaynak: DHA
Türkiye genelinde işsizlik Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puan artışla yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik de 3.2 puan artışla yüzde 15.3'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı.
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