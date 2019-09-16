İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı (2)

Türkiye genelinde işsizlik Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puan artışla yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik de 3.2 puan artışla yüzde 15.3'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı.

TÜİK verilerine göre:

"Haziran döneminde tarım dışı işsizlik oranı 3.2 puan artışla yüzde 15.3, genç nüfus (15-24 yaş) işsizliği 5.4 puan artışla yüzde 24.8'e ve 15–64 yaş grubunda 2.9 puan artarak yüzde 13.3'e yükseldi.

"İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2.0 puanlık azalış ile yüzde 46.4 oldu.

"Haziran döneminde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.9'u tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.7'si inşaat, yüzde 55.7'si hizmet sektöründe yer aldı.

"Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 1.5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.7 puan arttı.

"İşgücü, bir önceki yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artışla 32 milyon 766 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı 0.5 puan düşüşle yüzde 53.3'e gerilerken, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1.0 puan düşüşle yüzde 72.4'e gerilerken, kadınların işgücüne katılma oranı 0.1 puan artışla yüzde 34.7'ye yükseldi.

"Haziran döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artarak yüzde 35.2 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puan artarak yüzde 35.2 oldu.

"Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak 27 milyon 983 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0.1 puan artarak yüzde 45.6 oldu.

"Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi artarak 4 milyon 532 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 13.9 oldu.

"Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.1 puan artarak yüzde 52.9'a ulaştı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 70 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 7 bin kişi azaldı." (Tablo&Grafik)

- İstanbul