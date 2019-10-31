Son Dakika Haberleri: "İşsizlikle mücadele çalışmaları iş dünyasını memnun etmektedir"
Son Dakika Ekonomi 'İşsizlikle mücadele çalışmaları iş dünyasını memnun etmektedir'

"İşsizlikle mücadele çalışmaları iş dünyasını memnun etmektedir"

7 saat önce

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "İşsizlikle mücadele çalışmaları iş dünyasını memnun etmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "İşsizlikle mücadele çalışmaları iş dünyasını memnun etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından devreye alınacağı açıklanan istihdam odaklı kredi paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, desteklerin teşvik edici olduğunu belirterek, "Dört yeni kredi desteği var. İmalat sanayi, hizmet sektörü, yurt içi ve yurt dışı inşaat sektörünü kapsayan bu krediler işsizliği azaltabilir.

Tüm bu sektörler emek yoğun sektörler ve son dönemde istihdam sıkıntısı çekiyorlardı. Bu tip alanlarda iş dünyasına verilen destekler her zaman sonuç vermiştir. Bu desteklerin de sonuç vereceğine inanıyorum. İncelendiğinde her biri çok avantajlı ve birçok firmanın yararlanabileceği kredi destekleri var. Hükumetimizin işsizlikle mücadele çalışmaları iş dünyasını memnun etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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