İşsizlikte toplumsal cinsiyet farkı 0.4 puan arttı - Son Dakika

İşsizlikte toplumsal cinsiyet farkı 0.4 puan arttı

10.12.2020 16:32
İşsizlikte toplumsal cinsiyet farkı 0.4 puan arttı, System.String[]

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam), hesaplamalarına göre, işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı, Eylül döneminde "0.4 puan" arttı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam), hesaplamalarına göre, işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı, Eylül döneminde "0.4 puan" arttı.

Betam Direktörü Seyfettin Gürsel, Direktör Yardımcısı Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Mehmet Cem Şahin'in hazırladığı, "İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2020" raporunda, ""Kadın işgücüne katılım oranında Eylül'de görülen düşüş kadın işgücüne katılım oranının pandemi öncesi veya tarihi yüksek seviyelerine çok daha geç ulaşacağını düşündürmektedir" denildi.

Raporda, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranının Eylül döneminde, Ağustos dönemine kıyasla 0.6 puan azalarak yüzde 14.7'ye gerilediğine işaret edildi ve "Bu dönemde tarım dışı istihdam 263 bin kişi artarken, tarım dışı işgücü 124 bin kişi arttı. Sektörel verilere göre tarım dışı bütün sektörlerde istihdam artışları yaşandı" denildi ve eklendi: "Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamındaki 3 binlik azalışa karşılık, işgücünde 34 binlik bir azalış yaşandı. "Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın tarım dışı işsizlik oranı bu gelişme sonucunda 0.3 yüzde puan azalarak yüzde 18.3 seviyesine gerilemiştir. "Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 159 ve 272 binlik artış kaydedilmiştir. Bu gelişme sonucunda erkek tarım dışı işsizlik oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 13.3'e geriledi, tarım dışı işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı 0.4 yüzde puan arttı."Pandeminin Mart ayında ortaya çıkması ile birlikte işgücüne katılımda şiddetli bir düşüş ortaya çıktığına işaret edilen raporda, "Mayıs döneminden itibaren erkeklerde işgücüne katılımın yükselmekte olduğu görülmektedir. Eylül itibariyle yüzde 68.8'e yükselen katılım oranı halen düşüş öncesi uzun dönem ortalaması olan yaklaşı yüzde 72'nin 3.2 yüzde puan altındadır" denildi ve eklendi: "Uzun yıllardır yükselişte olan kadın işgücüne katılım oranında  ise bu artış eğilimi Mart 2019'a kadar devam etmiş ardından ılımlı bir azalma eğilimine girmiştir. "Mart 2019'da yüzde 35.2 ile zirve yapan kadınların işgücüne katılım oranı Ocak'ta yüzde 33.2'ye kadar gerilemiş ardından pandemiile birlikte sert bir düşüşle (3.6 yüzde puan) Nisan'da yüzde 29.6'ya indi. "Mayıs'tan itibaren artmaya başlayan kadın işgücüne katılım oranı Eylül 2020'de yerini düşüşe bıraktı."Kadın katılım oranının Ağustos dönemindeki yüzde 31.1'den Eylül döneminde yüzde 30.9'a gerilediğine de işaret edilen raporda, kadın işgücüne katılım oranının, ulaştığı zirvenin 4.3 puan altında olduğu vurgulandı ve şöyle devam edildi: "İşgücüne katılımın kadın ve erkeklerde izlediği seyire dair iki noktaya dikkat çekmek isteriz:  1) Kadınlarda işgücüne katılımda ortaya çıkan azalma eğilimi erkeklerden daha önce kendini göstermiştir ve bu yön değişikliği kadın işsizliğindeki artışla önemli ölçüde örtüşüyor olması not edilmelidir, 2) Pandemi şokunun neden olduğu işgücüne katılımdaki çöküş erkeklerde kadınlara kıyasla daha şiddetli yaşanırken Mayıs döneminde itibaren gözlemlenen yeni yükseliş eğiliminin erkeklerde daha güçlü olduğu görülmektedir." (Grafik)


İşsizlikte toplumsal cinsiyet farkı 0.4 puan arttı
İşsizlikte toplumsal cinsiyet farkı 0.4 puan arttı
İşsizlikte toplumsal cinsiyet farkı 0.4 puan arttı
İşsizlikte toplumsal cinsiyet farkı 0.4 puan arttı
İşsizlikte toplumsal cinsiyet farkı 0.4 puan arttı

Bahçeşehir Üniversitesi, İşsizlik, Kadın, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İşsizlikte toplumsal cinsiyet farkı 0.4 puan arttı - Son Dakika Ekonomi


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