İstabul'da zabıta ekipleri 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirdi

İSTANBUL'da zabıta ekipleri, 1 yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda, kaçak olarak işletilen imalathanelerde üretildiği tespit edilen sahte parfümleri, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde satan 241 kişiden toplam 14 bin 215 sahte parfüm ele geçirdi. Ekipler, sahte parfümleri satan kişilere toplam 4 bin 634 lira ceza yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, son 1 yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda, kaçak olarak işletilen imalathanelerde üretildiği tespit edilen sahte parfümleri, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, yüksek fiyatlara satan 241 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 1 yıl içerisinde bu kişilerin satmak için yanlarında bulundurduğu toplam 14 bin 215 sahte parfüme ise el koydu.