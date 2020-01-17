İstabul havalimanı'na a380 tipi uçak acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstabul havalimanı'na a380 tipi uçak acil iniş yaptı - Son Dakika

İstabul havalimanı'na a380 tipi uçak acil iniş yaptı

6 saat önce

İstanbul Havalimanı' na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçak indiİbrahim YILDIZ, (DHA) - SUVARNABHUMİ Bangkok-Frankfurt seferini yapan THAİ Havayolları' na ait Airbus A380 tipi uçak hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı' na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçak indi

İbrahim YILDIZ, (DHA) - SUVARNABHUMİ Bangkok- Frankfurt seferini yapan THAİ Havayolları' na ait Airbus A380 tipi uçak hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Tayland'ın THAİ Havayolları'nın TG-920 sefer sayılı Airbus A380 tipi Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan uçağı, İstanbul hava sahası üzerinde iken 60 yaşındaki Alman yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş gerçekleştirebileceği kapasiteye sahip tek meydan olan İstanbul Havalimanı'na iniş için izin istedi. Uçak saat 05.30' da havalimanına iniş yaptı. Hasta yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İstanbul Havalimanı' na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçağın iniş yaptığı ve hizmet verildiği öğrenildi.

İstabul havalimanı'na a380 tipi uçak acil iniş yaptı

Frankfurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 'anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması' hayata geçiyor
Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı Son Dakika: Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 15:02:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstabul havalimanı'na a380 tipi uçak acil iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]