Son Dakika Haberleri: ISTAC "Arabuluculuk-Tahkim" kurallarını yürürlüğe koydu
Son Dakika Ekonomi ISTAC 'Arabuluculuk-Tahkim' kurallarını yürürlüğe koydu - Son Dakika Ekonomi

ISTAC "Arabuluculuk-Tahkim" kurallarını yürürlüğe koydu

6 saat önce

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), arabuluculuk ve tahkimin özelliklerini taşıyan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan "Arabuluculuk-Tahkim" (Mediation-Arbitration) uygulamasını düzenleyen kurallarını Cuma günü itibariyle kurumsal web sitesinde yayınlayarak yürürlüğe koydu.

ISTAC

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), arabuluculuk ve tahkimin özelliklerini taşıyan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan "Arabuluculuk-Tahkim" (Mediation-Arbitration) uygulamasını düzenleyen kurallarını Cuma günü itibariyle kurumsal web sitesinde yayınlayarak yürürlüğe koydu.

ISTAC'dan yapılan açıklamaya göre, Kısaca "Med-Arb" olarak tanımlanan yeni uygulama, her biri farklı birer uyuşmazlık çözüm mekanizması olan arabuluculuk ve tahkimin aynı dava sürecinde iki aşamalı olarak birlikte kullanılmasını sağlayacak. Bu çifte uyuşmazlık çözüm mekanizması, iş dünyasının ticari uyuşmazlıklarının çözümünü daha da kolaylaştıracak.

Dünyada ilk defa ISTAC tarafından kuralları hazırlanarak uygulamaya konulan "Arabuluculuk-Tahkim Uyuşmazlık Çözüm Modeli"nde taraflar, önce arabuluculuk ile uyuşmazlıklarını çözmeye çalışacak.

Tarafların arabuluculukta çözüm bulamamaları halinde, tahkim aşamasına geçilecek ve uyuşmazlık nihai olarak çözüme kavuşturulacak.

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, iki yönlü işleyen bu uyuşmazlık çözüm sisteminin ticari hayatta çok yaygın olarak kullanılmasını beklediklerini vurguladı.

Prof. Dr. Akıncı, "ISTAC Arabuluculuk-Tahkim Kuralları" ile getirilen yeni sistem sayesinde, iş insanlarının uyuşmazlıklarını mahkemelere gitmeden ya arabuluculuk ya da bağlayıcı tahkimi birlikte kullanarak çözme olanağı bulacaklarını belirtti.

ISTAC, hem tahkim hem arabuluculuk merkezi olarak yaklaşık 4 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün, birçok uluslararası ve ulusal ticari uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi nezdinde çözümlenmiş veya çözümlenme aşamasında bulunuyor.

Gerek tahkim gerekse arabuluculuk tecrübesiyle ISTAC, bir tahkim merkezi olarak dünyada ilk defa her iki mekanizmayı birlikte kuralları ile kullanıcılara sunarken, bu alanda ilk adımı atan merkez kimliğiyle etkinlik alanını genişletmeyi hedefliyor. "ISTAC Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Kuralları"na www.istac.org.tr adresinden ulaşabiliyor. (Fotoğraflı)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi
50 bin liraya kiralık katil tutup, 500 bin lira para almışlar Kerimcan Durmaz New York metrosunda kalça dansı yaptı Bakıcının çocuğu darp ettiği anları kamera ortaya çıkardı! Baba isyan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 23:48:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ISTAC "Arabuluculuk-Tahkim" kurallarını yürürlüğe koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]