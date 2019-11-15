İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), arabuluculuk ve tahkimin özelliklerini taşıyan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan "Arabuluculuk-Tahkim" (Mediation-Arbitration) uygulamasını düzenleyen kurallarını Cuma günü itibariyle kurumsal web sitesinde yayınlayarak yürürlüğe koydu.

ISTAC'dan yapılan açıklamaya göre, Kısaca "Med-Arb" olarak tanımlanan yeni uygulama, her biri farklı birer uyuşmazlık çözüm mekanizması olan arabuluculuk ve tahkimin aynı dava sürecinde iki aşamalı olarak birlikte kullanılmasını sağlayacak. Bu çifte uyuşmazlık çözüm mekanizması, iş dünyasının ticari uyuşmazlıklarının çözümünü daha da kolaylaştıracak.

Dünyada ilk defa ISTAC tarafından kuralları hazırlanarak uygulamaya konulan "Arabuluculuk-Tahkim Uyuşmazlık Çözüm Modeli"nde taraflar, önce arabuluculuk ile uyuşmazlıklarını çözmeye çalışacak.

Tarafların arabuluculukta çözüm bulamamaları halinde, tahkim aşamasına geçilecek ve uyuşmazlık nihai olarak çözüme kavuşturulacak.

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, iki yönlü işleyen bu uyuşmazlık çözüm sisteminin ticari hayatta çok yaygın olarak kullanılmasını beklediklerini vurguladı.

Prof. Dr. Akıncı, "ISTAC Arabuluculuk-Tahkim Kuralları" ile getirilen yeni sistem sayesinde, iş insanlarının uyuşmazlıklarını mahkemelere gitmeden ya arabuluculuk ya da bağlayıcı tahkimi birlikte kullanarak çözme olanağı bulacaklarını belirtti.

ISTAC, hem tahkim hem arabuluculuk merkezi olarak yaklaşık 4 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün, birçok uluslararası ve ulusal ticari uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi nezdinde çözümlenmiş veya çözümlenme aşamasında bulunuyor.

Gerek tahkim gerekse arabuluculuk tecrübesiyle ISTAC, bir tahkim merkezi olarak dünyada ilk defa her iki mekanizmayı birlikte kuralları ile kullanıcılara sunarken, bu alanda ilk adımı atan merkez kimliğiyle etkinlik alanını genişletmeyi hedefliyor. "ISTAC Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Kuralları"na www.istac.org.tr adresinden ulaşabiliyor. (Fotoğraflı)