İSTAÇ, Büyükada'da 25 ton çöp ve atık topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTAÇ, Büyükada'da 25 ton çöp ve atık topladı - Son Dakika

İSTAÇ, Büyükada'da 25 ton çöp ve atık topladı

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ tarafından Büyükada'da toplanan 25 ton atık, gemiye yüklenerek çöp aktarma merkezine taşındı.

İSTAÇ, Büyükada'da 25 ton çöp ve atık topladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ tarafından Büyükada'da toplanan 25 ton atık, gemiye yüklenerek çöp aktarma merkezine taşındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda yaşanan fırtınanın ardından şehir genelinde temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

İSTAÇ, Kilyos sahilinin ardından Adalar'da da çöpleri toplamaya başladı.

Büyükada'da İSPARK'a ait ahırların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahır, önce Hıfzıssıhha Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Elle süpürme ekipleri gübreleri temizledikten sonra ahırlar tekrar dezenfekte edildi. Yıkama araçlarına Tarım İlçe Müdürlüğünce sağlanan dezenfekte ilacı atılarak ahırlarının çevresinin genel temizlik ve dezenfektesi de sağlandı.

İSTAÇ, 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekiple 1 hafta önce başlattığı temizlik çalışmalarında Büyükada'daki at ahırlarının yanı sıra kıyıları da atıklardan arındırdı. İSPARK ahırlarının denizle buluşan yamaçlarında da temizlik çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 5 bine yakın naylon poşet ile toplam 25 ton atık toplandı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı.

Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları da mekanik süpürme ve mekanik yıkama araçlarıyla temizlendi. Yıkama araçlarının su haznesine konulan ilaçlarla beraber dezenfekte çalışması da ayrıca yapıldı.

Heybeliada ve Burgazada'da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları ise bugün itibarıyla başladı. Çalışmalara 17 araç 80 personel katılıyor.

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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