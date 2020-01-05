İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) "Med-Arb Projesi" için arabuluculuk merkezleri ile iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalamaya hazırlanıyor.

ISTAC, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda "Arabuluculuk Merkezleri ile İstişare Toplantısı" düzenledi. Geçen Kasım ayında "Arabulucu-Tahkim (Med-Arb) Kuralları"nı yayınlayarak dünyaya ilan eden ISTAC, arabulucu avukatlarla iş birliğine gidiyor. Med-Arb projesi kapsamında arabuluculuk merkezleri ile iş birliğinin ilk adımları geniş kapsamlı istişare toplantısıyla atıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İstanbul'dan 250'yi aşkın arabulucu avukatın katıldığı toplantı yoğun ilgiyle izlendi.

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı toplantıda yaptığı konuşmada ISTAC'ı ve ISTAC Tahkimini tanıtırken, arabuluculuk müessesesiyle birlikte işlerlik kazandırılacak "Med-Arb Projesi"nin önemini anlattı.

Prof. Akıncı, "Ticari davalara getirilen zorunlu arabuluculuk nedeniyle gerek arabulucuları gerekse ISTAC'ı müthiş bir potansiyel bekliyor. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek, harekete geçirmek istiyoruz. Med-arb, arabuluculuk merkezleriyle birlikte geliştireceğimiz bir model, inşallah hep birlikte dünyaya örnek olacak bu projeyi başarırız." dedi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü (eski Arabuluculuk Dairesi Başkanı) ve ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar ise, projenin detaylarını şöyle anlattı;

"Dünyada tahkim denilince New York Sözleşmesi, arabuluculuk denilince de birkaç ay önce imzalanarak dünyada kabul gören Singapur Sözleşmesi akla geliyor. Şimdi biz de bir adım attık; Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Kuralları'nı dünyada ilk kez ISTAC yayınladı. Hedefimiz 'İstanbul Arabuluculuk Tahkim Konvansiyonu'nu yayınlayarak, bir yıl sonra tüm ülkelere imzalatmak… Bu hedef doğrultusunda 1 yıllık bir proje başlattık. Arabuluculuk ile tahkimi buluşturan, birlikte işleten bir mekanizmayı hayata geçireceğiz. Dünyada bu uygulama var mı, var. Ama kurallarını yayınlayarak böyle bir modeli başlatan ilk ülkeyiz. İş davaları ve ticari davalardan sonra, yakında tüketici davaları da arabuluculuk kapsamına alınacak, kapsam daha da genişleyecek. Son verilere göre, ticari uyuşmazlıklarda arabulucu görevlendirmesi yapılan dosya sayısı 150.422, bu dosyalardan 77.869'u (yüzde 56) anlaşma ile sonuçlanmış, 61.271 dosyada ise anlaşmaya varılamamış. Bizi de yüzde 44 oranındaki bu "anlaşamama" dosyası ilgilendiriyor. 61 bin küsur dosyadan yüzde 2'sinin tahkime yönlendirilmesini hedefliyoruz ki, bu oran bizi dünyanın en büyük tahkim merkezleri arasına taşıyacak."

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar ve ISTAC Genel Sekreteri Yasin Ekmen, arabulucu avukatlara projenin detaylarını anlatıp soruları yanıtlarken özetle şu mesajları verdiler:

"ISTAC, Med-Arb Projesi'nin hayata geçirilmesi için öncelikle 1 yıllık bir programla ilk adımları attı. Bu istişare toplantısında alınan kararla, ISTAC arabuluculardan gönüllü bir çalışma grubu oluşturacak. Ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından, arabuluculuk merkezleri ile iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalanarak Med-Arb Projesi'ne işlerlik kazandırılacak. Sistemin ana unsurunu, arabulucuda uzlaşamayan tarafların "anlaşmazlık tutanağı" ile çözüm için ISTAC Tahkimine yönlendirilmesi oluşturuyor. İki tarafın da kazanacağı bu model kapsamında, ISTAC arabuluculara tahkim ve hakemlik eğitimi vermeyi, böylece bu alana yönelen avukatlara hakemlik yolunu açmayı da planlıyor." (Fotoğraflı)