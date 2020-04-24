İSTAÇ'tan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında kapsamlı temizlik - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 gün boyunca, kent genelinde başta hastaneler olmak üzere birçok noktada temizlik çalışması yapacak.

Ekipler, 4 günlük kapsamlı temizlik planı çerçevesinde İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde dezenfeksiyon ve temizlik işlemi yaptı.

Üniversite içindeki yolları, oturakları ve bahçeyi temizleyen ekipler, özel solüsyonlarla dezenfeksiyon yaptı.

İSTAÇ Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eyyup Demirhan, genel temizlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirmek istediklerini ve İstanbul genelinde başta hastaneler olmak üzere birçok yerde temizlik yapacaklarını söyledi.

Demirhan, sadece hastaneler için 80 mekanik yıkama aracı ve 160 personelin görev aldığını belirtti.

Çalışmalarda 2 bin 360 personel görev alıyor

İSTAÇ, 4 günde yaklaşık 160 mekanik yıkama araç, günlük ortalama 590 personel ile İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst ve alt geçitler, otobüs peron ve durakları olmak üzere çeşitli halkın toplu kullanım alanlarında temizlik çalışmaları yapacak.

Bu kapsamda 1 milyon 600 bin metrekarelik alan (232 futbol sahası büyüklüğünde) yıkanacak. Çalışmalarda 739 araçla 2 bin 360 personel görev alacak. Bayrampaşa ve Ataşehir Sebze Meyve hallerinde de kapsamlı temizli işlemi gerçekleştirecek ekipler, ayrıca karantina bölgeleri de dahil tıbbi, evsel ve hafriyat atıkları toplayarak imha edecek.