İSTAD, Karabağ Zaferi'nin 1. yılını Boğaz'da kutladı - Son Dakika

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD), Karabağ Zaferi'nin 1. yılını İstanbul Boğazı'nda kutladı.

İSTAD açıklamasına göre, Üsküdar'da Valide Sultan Gemisi'nde yapılan kutlama gecesi, iki kardeş ülkenin şehitleri için saygı duruşu ve milli marşların okunması ile başladı.

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, 44 gün süren Karabağ savaşının kazanılmasının çok önemli sonuçları olduğunu, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla da yüzyıllardır hayal edilen Türk dünyası ile bağın kurulacağını söyledi. Karakoyunlu, bir gün Türk dünyası birliği kurulduğunda dünyada daha çok söz sahibi olacaklarını sözlerine ekleyerek bu uğurda can veren şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

Azerbaycan İstanbul Konsolosu Dr. Anar Ahundov da savaşın başladığı daha ilk günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğini açıklaması ve savaş devam ettiği sürece bu desteği kararlılıkla sürdürmesinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Ahundov, Azerbaycan devleti ve her bir vatandaşı adına destek için teşekkürlerini sundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da iki ülke arasında birlik ve dayanışma mesajları vererek Türkiye Azerbaycan kardeşliği ve dayanışmasının asırlara dayandığını, bunun sonsuza dek süreceğini belirtti.

Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ise Karabağ Zaferi'nde Türkiye'nin desteğine dikkat çekerken "Her zaman Türkiyemiz varolsun ki Türk dünyası var olsun, Azerbaycan güçlü olsun. Bugün Kafkaslarda Azerbaycan parlayan bir yıldızsa onda sizin payınız var." ifadelerini kullandı.

Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi (AAK) Genel Başkanı Sahil Gasımov, Karabağ'da sahada askerler savaşırken kendilerinin de Avrupa'da yaptıkları enformasyon ve bilgilendirme ile bu savaşın kazanılması için destek olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından AAK Yönetim kurulu üyeleri Arzu Oktay, Vasif Muradlı ve Tenzile Rüstemhanlı'nın iştiraki ile Sefer Karakoyunlu'ya Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi adına madalya takdim edildi.

Program sonunda Şamil Ayrım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tenzile Rüstemhanlı, Sahil Gasımov ve AKMEM Başkanı Melahat Gurbanova'ya derneğin çalışmalarına vermiş oldukları destekten dolayı plaket verildi.

Etkinlik, Kafkas halk oyunları ekibinin gösterileri, Kafkas müziği eşliğinde halaylar ve Kazakistanlı sanatçı Asem Erejekızı'nın çaldığı dombrayla son buldu.