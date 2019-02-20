Son Dakika Haberleri: İştahsız Bebekler İçin Öneriler | İki Anne Bir Mutfak

İştahsız Bebekler İçin Öneriler | İki Anne Bir Mutfak

1 saat önce

İştahsız çocuklar hep annelerin en büyük sorunu, sorun mu acab? Nasıl yaklaşılır? Bu videoya katkılarından dolayı Chicco Türkiye'ye teşekkür ederiz.

İştahsız çocuklar hep annelerin en büyük sorunu, sorun mu acab? Nasıl yaklaşılır? Bu videoya katkılarından dolayı Chicco Türkiye'ye teşekkür ederiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:19 Kaynak: Youtube

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