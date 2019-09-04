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İstan tem bağlantı yolu'nda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

2 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAEsenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

İstan tem bağlantı yolu'nda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı, System.String[]

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Esenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 06.30 sıralarında TEM Haramidere Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM istikametine seyreden TIR sürücüsü Hamit Ankanlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen diğer araçlarda duramayarak kaza yaptı. Toplamda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içindeki bazı yaralılar diğer sürücülerin yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Ağır yaralanan Hasan Toklu ve diğer yaralılar ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Daha sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normal akışına döndü.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Oluşan trafikten görüntü
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Kazaya karışan sürücüler ile röportaj
-Genel ve detaylar

04.09.2019 - 07.31 Haber Kodu : 190904007



TEM Otoyolu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
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