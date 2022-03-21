Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar - Son Dakika
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Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar

21.03.2022 08:02

İstanbul Ataşehir'deki bir türkü evinde akılalmaz anlar yaşandı. Müşterinin istek parça talebi ile başlayan tartışma bir anda büyüdü ve ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi...

Ataşehir'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, türkü evi savaş alanına döndü. Şişe, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralandı. O anlar, bir müşterinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İSTEK PARÇAYI BEĞENMEDİLER

Olay, geçen Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü AzadDoğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler,istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

POLİS ÇAĞRILDI

İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı. Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinde müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.

CEP TELEFONUYLA ÇEKTİLER

Türkü evinin savaş alanına döndüğü ve 1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yaşanan kavga ve müşterilerin yaşadığı panik görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
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Cumartesi, kavga, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar - Son Dakika
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