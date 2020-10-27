İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis özellikle boğazda etkili oldu.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbullular güne sisle uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğazda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle görülmez hale geldi. Sis nedeniyle sürücülerin oldukça yavaş gittikleri görüldü.

