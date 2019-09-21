İstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyor
1 saat önce
İstanbul geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye'nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri oldu.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:55 Kaynak: DHA
geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye
'nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri oldu. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı. Avrupa
, Uzakdoğu
ve Arap ülkeleri başta olmak üzere milyonlarca turistin İstanbul'un özellikle de 'Tarihi Yarımada'nın tadını çıkardığı anlar DHA
objektiflerine yansıdı.
- İstanbul
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