Son Dakika Haberleri: İstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyor
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İstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyor

1 saat önce

İstanbul geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye'nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri oldu.

İstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyor, System.String[]
İstanbul geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye'nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri oldu. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı. Avrupa, Uzakdoğu ve Arap ülkeleri başta olmak üzere milyonlarca turistin İstanbul'un özellikle de 'Tarihi Yarımada'nın tadını çıkardığı anlar DHA objektiflerine yansıdı.


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:55 Kaynak: DHA
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