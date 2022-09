Çanakkale Köprüsü: Çin-Türkiye İşbirliğinin Yeni Simgesi

İSTANBUL, 1 Eylül (Xinhua) -- Türkiye'nin Çanakkale Boğazı'nda ilk asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Mart ayından bu yana resmi olarak hizmet veriyor. Yerel analistlere göre, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI) dönüm noktası projelerinden biri olan köprünün inşası, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına, istihdam yaratılmasına, enerji tasarrufuna ve emisyon azaltımına önemli katkıda bulundu.

YEREL KALKINMAYA OLAN KATKI

Boğazın iki yakası olan Avrupa ile Asya tarafı arasındaki bir saatlik feribot yolculuğunu araçla altı dakikaya indiren köprü, insanların hayatına büyük kolaylık getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımının azaltılmasından yıllık kazancı ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon euro (422 milyon ABD doları)" dedi. Cumhurbaşkanı, hesaplamalara göre projenin ekonomiye üretimde 5,3 milyar euro (5,4 milyar dolar), istihdama 118 bin kişi ve milli gelire ise 2,4 milyar euro (2,44 milyar dolar) katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, "Bir başka ifadeyle bu köprü sadece ülkemiz için kazançlı değil, ülkemizin her anlamda gurur duyacağı bir projedir" dedi. Çin ve Türkiye, 2010 yılında stratejik işbirliği ilişkisi kurdu ve bununla ikili işbirliği yeni bir tarihi aşamaya girdi. Avrasya kıtasının dördüncü köprüsü olan Çanakkale Köprüsü, iki ülke arasında büyüyen bu dostluğun yeni bir tanığı.

Çin'in Sichuan Yol ve Köprü Grubu, her iki yönde altı şeritli, iki kuleli, üç açıklıklı bir asma köprü olan köprünün inşaatında yer aldı. Köprünün ana açıklığı 2.023 metre ve bu uzunluk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2023 yılını simgeliyor. Köprü, her an dolunun, şiddetli yağmurun ve şiddetli rüzgarın olabileceği Akdeniz iklim kuşağında yer alan Marmara Denizi'nin batı ucunda inşa edildi. Köprünün 3.800 metre uzunluğundaki yaya yolunda yürümek, 3.000 metrenin üzerindeki bir dağa tırmanmaya eşdeğer. İnşaat sırasında ekip her gün bu yaya yolundan gidip gelmek zorunda kaldı. Şirketin saha müdürü Chen Junfeng, "Yoğun bir programımız vardı ve görev ağırdı. Başlangıç zor ve belirleyiciydi" dedi.

KAZAN-KAZAN ORTAKLIĞI

Çin'in Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, Türkiye'nin Çin'in önerdiği BRI'yi destekleyen ve ilgili yapılara katılan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. Liu Xinhua'ya, "2015'teki G20 toplantısında, aralarında Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Orta Koridor İnisiyatifi'nin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın da bulunduğu bir dizi anlaşma imzalandı. Şimdi çok verimli sonuçlarımız oldu" dedi. İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi'nde profesör olan Sedat Aybar Xinhua'ya, BRI çerçevesinde Türkiye ve Çin'in çeşitli alanlarda pragmatik işbirliği gerçekleştirdiğini ve bunun Türk ekonomisinin gelişimini etkin bir şekilde teşvik ettiğini ve Türk halkına faydalar sağladığını söyledi.

Aybar, "Özellikle altyapı, ulaşım, yüksek teknoloji ve finans alanlarında gitgide daha fazla Çinli şirket Türkiye'ye yatırım yapıyor" dedi. Aybar, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Türkiye şubesinin kurulmasının finans sektöründeki ikili işbirliğinin en önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. 2015 yılındaki kuruluşundan bu yana ICBC Türkiye, BRI çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik, endüstriyel ve sosyal kalkınmasını destekleyen birçok büyük projeye kaynak sağladı. ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Oraj Özel, Xinhua'ya verdiği yakın tarihli bir röportajda, Çin ve Türkiye'nin tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak için çeşitli projeler üzerinde çalıştığını söyledi. Özel, Marmaray Tüneli, Avrasya Tüneli ve İstanbul Havalimanı gibi Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan büyük altyapı projelerinin tamamlandığını söyledi.

Oraj Özel, "Çanakkale Köprüsü, parçası olmaktan gurur duyduğumuz simge projelerden biri. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlıyor ve ICBC Türkiye'de bizim için en sembolik proje. Dünyanın en uzun asma köprüsü ve çok stratejik bir konumda yer alıyor" dedi. "Bu projeyi inşa ederken birkaç zorluk yaşadık. Pandemi nedeniyle malzeme temininde ve istikrarlı personel konusunda sıkıntı yaşadık" diyen Özel, ancak 2 bin çalışanın özverisi sayesinde planlandığı gibi köprünün açılmasının mümkün kılındığını ifade etti. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz de, Çin ile daha fazla işbirliği yapma arzusunu dile getirdi. Böcügöz, "ICBC, Bank of China, China Eximbank gibi Çinli finans kurumlarıyla çok yakın çalışıyoruz ve iki ülke arasındaki ticaretin finansmanını geliştirmek için birlikte daha fazlasını yapmak istiyoruz" dedi. DenizBank geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Renminbi'de ilk sendikasyon kredisini hayata geçirdi ve bu bir finans dergisi tarafından Avrupa'da yılın mali sendikasyon anlaşması seçildi. Böcügöz, "Şimdiye kadar işbirliğimiz çok önemliydi. Gelecekte daha fazla işbirliği olacağını düşünüyorum. Ortaklığımız bir kazan-kazan yapısıdır" dedi.