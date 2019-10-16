İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin...
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İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:37 Kaynak: AA
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi
İmamoğlu'ndan 'sahilde mangal yasağı' sinyali: Doğru bir iş olmadığı konusunda görüşüm var İBB, 92 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtacak Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu