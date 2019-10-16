İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksici derneklerinin başvurularını kabul ederek UBER'in...
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- İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksici derneklerinin başvurularını kabul ederek UBER'in faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
- İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksici derneklerinin başvurularını kabul ederek UBER'in faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
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