İSTANBUL 10 YENİ TİMSAH YAVRUSUNU BEKLİYOR - Son Dakika

İSTANBUL 10 YENİ TİMSAH YAVRUSUNU BEKLİYOR

Vahşi yaşamın bir parçası olan ve sıcak yaşamı seven timsahlardan sevindirici haber geldi.

İSTANBUL 10 YENİ TİMSAH YAVRUSUNU BEKLİYOR, System.String[]
Vahşi yaşamın bir parçası olan ve sıcak yaşamı seven timsahlardan sevindirici haber geldi. Geçen yıl Tuzla Viasea Akvaryum içerisinde kurulan Timsah Park'ta bulunan 8 adet timsahtan bir tanesi yumurtladı ve 10 adet yumurta elde edildi. Böylece, İstanbul Temmuz ayı içerisinde 10 yeni timsah yavrusuna kavuşacak.

Toplam 8 adet Nil Timsahına ev sahipliği yapana ve Türkiye'de vahşi yaşam bilincinin oluşturulması amacıyla geçtiğimiz yıl Tuzla Viaport Marina'da kurulan Timsah Park'tan sevindirici haber geldi. Parkta bulunan timsahın yumurtlamasıyla birlikte, Türkiye'nin timsah popülasyonuna 10 yeni yavru ekleneceğini söyleyen Viaport Tuzla Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Yaklaşık 1,5 ay sonra da yavru timsahlarımıza kavuşacağız. Kuluçka sürecini takip eden uzman bir kadromuz var. Yumurtaların bulunduğu ortamı annenin doğal yaşamda üstüne yatması gibi uygun bir koşulda tutuyorlarö dedi.

SICAKLIK YAŞAMLARI İÇİN EN KRİTİK ETKEN

Kuluçka süresi 3 ay olan timsahların sorun yaşanmadığı takdirde Temmuz ayı içerisinde dünyaya geleceklerini dile getiren Aydın, "Bulunduğumuz alan onların yaşayacağı sıcaklığa uyumlu. Hava çok sıcak olsa da içerisi ilave ısıtıcılarla tekrardan da ısıtılıyor. Yaklaşık 20 derecenin üzerinde tutuluyor yaz kış. Bu da onların burada daha uyumlu daha hareketli olmalarını sağlıyor. Bu hayvanlar soğukkanlı canlılar. Sıcaklık onların yaşamı için en kritik şey ve biz de bunu sağlıyoruzö diye konuştu.

YUMURTALAR ÖZEL KULUÇKADA BEKLİYOR

Timsahların ortam şartları sağlanmaması halinde yumurtlama yapamadıklarına dikkat çeken Aydın, "Timsah yumurtaya yatarak çoğalan bir canlı. Biz yumurtalarımızı kuluçkaya aldık. Kuluçka sürecini takip eden uzman bir kadromuz var. Yumurtaların bulunduğu ortamı, annenin doğal yaşamda üstüne yatması gibi uygun bir koşulda sıcak ve aşırı nemli bir ortamda tutuyorlar. Doğal yaşamda da anne yumurtayı yiyebiliyor. Biz sağlıklı yumurtalar olsun diye anne ile aynı ortamda tutmuyoruz çünkü 10 yumurtayı da yaşatmak istiyoruz. Bu yüzden kuluçkaya aldık ve anneyi de yormak istemedik. Yavrular dünyaya geldikten sonra anneler ile yaşamlarına devam edeceklerö dedi.

YAVRU TİMSAHLAR ANNELERİYLE 1 YAŞINDA BULUŞACAK

Timsahların doğduktan sonra da yine en az 25 santigrat derece ve nemin yüksek olduğu ortamda yaşaması gerektiğini söyleyen Aydın, "Bu canlılar Nil nehrinde yaşar ve oradaki sıcak atmosfere ve suya alışkınlardır. Buradaki suları da ısıtılıyor. Yavruları 1 yaşından sonra anne ile buluşturacağız. Yavrular için burada ayrı bir alan oluşturduk. Yumurtadan çıktıktan sonra bu alanda yaşayacaklar. 1 yaşına gelene kadar geçirdiği süreç de çok önemliö dedi.

DOĞAL YAŞAMDAKİ POPÜLASYONA KATKIDA BULUNUYORUZ

Timsah Park'ın bir nevi üretim çiftliği olduğunu ifade eden Aydın, "Burada timsahları üretmekteki amacımız derisini kullanmak ya da onaylamadığımız koşullarda onları kullanmak değil. Bunları çoğaltıp doğal yaşama bırakmak ve doğal yaşamdaki timsah popülasyonuna katkıda bulunmayı amaçlıyoruzö diye konuştu.

- Karaköse
İstanbul, Aydın, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL 10 YENİ TİMSAH YAVRUSUNU BEKLİYOR - Son Dakika

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