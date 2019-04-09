Son Dakika Haberleri: İstanbul-100 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan Kadın Yakalandı

İstanbul-100 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan Kadın Yakalandı

1 saat önce

*1'i kadın 4 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

*1'i kadın 4 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da erkek suç ortaklarıyla birlikte bir eve girerek, içeride bulunan 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan Çilem G.(34) polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis Çilem G.'nin suç ortaklarını arıyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Ataşehir, İçerenköy'de 24 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda mağdur T.A.'nın evine kapı kilidini kırarak giren şüpheliler içeride bulunan 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayın ardından harekete geçen polis güvenlik kameralarını incelediğinde biri kadın 4 kişinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin apartman sakini gibi içeri girdikten sonra hırsızlığı gerçekleştirdikleri ardından binadan ayrıldıkları görülüyor.

KADIN HIRSIZ YAKALANDI

Polis kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheli Çilem G.'yi önceki gün gözaltına aldı. Şüphelinin 17 adet evden hırsızlık, 2 kez trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 4 kez mala zarar verme, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet işyerinden hırsızlık suçlarından daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Çilem G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Polis Çilem G.'nin suç ortaklarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:55 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, Güncel
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