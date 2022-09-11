Röportaj: Uzman: Küresel Gıda Güvensizliğinin Ardında ABD Manipülasyonları ve Spekülasyonları Var

İSTANBUL, 11 Eylül (Xinhua) -- Emekli Amiral Cihat Yaycı kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, küresel gıda güvensizliği sorununun, ABD tarafından kendi hegemonyacı politikalarını sürdürmek için bilinçli olarak uydurulup hakkında spekülasyon yapıldığını belirtti. Yaycı, "Büyük güçlerin, pandemi de dahil olmak üzere bazı nedenlerle küçülen ekonomilerini güçlendirmek ve harekete geçirmek için bazı manipülasyonları var gibi görünüyor. Bu yüzden de gıda ve tarım ürünlerinin tedarikini kendi çıkarlarına hizmet etmek için kısıtlama yönünde pek çok eylemde bulunuyorlar" diyerek ABD'nin bu tarz bir manipülatör olduğunu belirtti. Yaycı, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in "Petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gıdayı kontrol ederseniz insanları yönetirsiniz" sözlerine atıfta bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda emtia fiyatlarının Mart ayında önemli ölçüde fırladığını ve en yüksek seviyelerine ulaştığını, ayrıca Ukrayna'da devam eden çatışmaların bu artışın başlıca nedeni olduğunu bildirdi.

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday ve darı ihracatının son üç yılda sırasıyla yaklaşık yüzde 30'unu ve yüzde 20'sini oluşturdu. Yaycı, "Ukrayna buğday, mısır, ayçiçeği yağı ve gübre ihraç etmeyi durdurdu. Ukrayna bu kararı kendi başına mı aldı? Hayır, bunu ABD ve Batı'nın etkisi altında yaptı. Doğal olarak da fiyatlar arttı" dedi. Uzman, "Peki kimden satın alacaklar bu ürünleri? Bu ürünler daha da yüksek fiyata başta ABD ve Kanada olmak üzere diğer üreticilerden satın alınacak" dedi. FAO Gıda Fiyat Endeksi, Mart ayında bir önceki yıla oranla yüzde 33,6 artışla 159,3 puan ortalaması yakaladı. Bazı fiyatların Ağustos ayında düşmesine rağmen, endeks bir yıl önceki değerinin yüzde 7,9 üzerinde kaldı. Basında çıkan haberler, küresel işlemlere hakim Amerikan gıda devlerinin, 2022'nin ilk yarısında rekor karlar elde ettikleri bildirdi. Yaycı, Ukrayna'daki çatışmalar herkese zarar verirken, ABD ve müttefiklerinin büyük maddi kazanç sağlamasının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Uzmana göre, ABD'nin bu tür hegemonyacı ve manipülatif politikaları artık sürdürülebilir değil, çünkü ABD politikalarına karşı olan hoşnutsuzluk ve nefret duyguları tüm dünyada artıyor. Yaycı, ABD'nin özellikle dünya genelinde yaptığı çeşitli müdahaleler nedeniyle güvenilirliğini ve itibarını uzun süre önce kaybettiğini söyledi. Uzman, zamanla "ABD'nin bu oyunlarına kanmayan insanlar olacağını" sözlerine ekledi.