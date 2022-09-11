İstanbul'da Dolunay Manzarası - Son Dakika
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İstanbul'da Dolunay Manzarası

11.09.2022 12:33
İstanbul'da Dolunay Manzarası

İSTANBUL, 11 Eylül (Xinhua) -- İstanbul'da bir uçağın dolunay üzerine düşen silüeti görülüyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

İSTANBUL, 11 Eylül (Xinhua) -- İstanbul'da bir uçağın dolunay üzerine düşen silüeti görülüyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Dolunay Manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Dolunay Manzarası - Son Dakika
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