Son Dakika Haberleri: İstanbul- 11 İlde Fetö Operasyonu 42 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul- 11 İlde Fetö Operasyonu 42 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

38 dakika önce

Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.

Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında aralarında vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen, mühendis, gibi kamudan ihraç olmuş ve örgütün şifreli mesajlaşma programı olan 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa ve Van'da bulunan çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:17 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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