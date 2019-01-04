İstanbul- 11 İlde Fetö Operasyonu 42 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
38 dakika önce
Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.
Polis
ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.
Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında aralarında vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen, mühendis, gibi kamudan ihraç olmuş ve örgütün şifreli mesajlaşma programı olan 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana
, Ankara
, Artvin
, Balıkesir
, Düzce
, İzmir
, Kocaeli
, Kütahya
, Manisa
ve Van
'da bulunan çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:17 Kaynak: DHA
8 Yıl Önce Eşini Kaybeden İşçi Emeklisi, Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor
Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor
Kasımpaşalı Diagne'yi İsteyen Takım Sayısı 11'e Çıktı
CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu