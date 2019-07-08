İSTANBUL- 11 KİŞİLİK GASP ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Çetenin eylemleri güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.Ali AKSOYERİSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL, Ankara ve Bursa'da tapu dairesi, banka gibi yerlerde takip ettikleri mağdurların paralarını çalan 11 kişilik gasp çete, polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çökertildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, önceki gün gözaltına alınan biri kadın 5 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde 1,5 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.MAĞDURLARI VURDULAR, OTOMOBİLDEN ATTILAR, SÜRÜKLEDİLERTuzla'da 7 şubat 2019 tarihinde bir bankadan para çeken Zuhal S. ve Reyhan S.'nin yanına yaklaşan otomobilde bulunan şüpheliler içinde 11 bin 500 lira olan çantayı alarak kaçtı. Olay sırasında Reyhan S. şüphelilerin aracına binip parayı kurtarmak istediği sırada şüpheliler tarafından otomobilden atıldı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken Tuzla'da 13 şubat 2019 tarihinde bankadan 354 bin lira çeken Mehmet T. kendisini takip eden şüphelilerin saldırısına uğradı. Mağdur Mehmet T. şüphelilere direnince ayaklarından tabancayla vurularak yaralanırken, bu sırada paniğe kapılan şüpheliler sadece 2 bin lira alarak kaçtı. Bu olaydan sonra 5 Mart 2019 tarihinde bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Çekmeköy'de Rüstem K. adlı mağdurun 225 bin lirasını gasp etti. Olay sırasında parasını çalan şüphelilerin aracına tutunarak metrelerce sürüklenen Rüstem K. hafif şekilde yaralandı.POLİS PROJELİ OPERASYON BAŞLATTIAsayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından peş peşe meydana gasp olayları üzerine soruşturma açtı. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Son olayda şüphelilerin kullandığı ve sahte plaka takıldığı öğrenilen otomobil yaklaşık 40 kilometre takip edilerek Pendik bölgesine geldiği belirlendi. ARA OPERASYONLARDA YAKALANAN 6 KİŞİ TUTUKLANDIGasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada organize bir şekilde banka yada Tapu takipli gasp yapan şüphelilerden Savaş M.(18), Nehir M.(22), Bektaş M.(19), Yener M.(22), Bülent K.(22), ve Orhan K.(18) ara operasyonlarda gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.5 KİŞİ DAHA YAKALANDIOperasyonları sürdüren polis önceki gün çetenin geri kalanlarını yakalamak düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda Ali Turan Ç.(31), Sevgi Ç.(31) ile Mehmet V.(28) ile Ü.M.(16), E.M.(16) gözaltına alındı. Polis yaptığı çalışmada organize bir şekilde İstanbul, Bursa, Ankara illerinde gasp olayları gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin çetenin kadın elemanları adına otomobil alarak sahte plaka taktıkları daha sonra bir gasp olayında kullandıktan sonra satışa çıkarttıkları öğrenildi.CUMA NAMAZINA GİDEN ADAMIN PARASINIDA GASP ETMİŞLERPolis soruşturması sonucunda şüphelilerin Ankara Pursaklarda 24 Nisan 2019 tarihinde bir mağdurun 190 bin lirasının gasp edilmesi, Bursa'da bir vatandaşın 20 bin lirasının gasp edilmesi olaylarını gerçekleştirdikler öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Pendik'te 11 Mart 2019 tarihinde Cuma namazına giden ve Ertuğrul D.'nin otomobilinde bıraktığı 650 bin liralık ziynet ve dövizinin çalınması olayının failleri olduğu belirlendi.1,5 MİLYON LİRA GASP ETMİŞLERŞüphelilerin toplam 11 eylemde 1,5 milyon lira gasp ettikleri belirtildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Turan Ç., Sevgi Ç. ve Mehmet V. Asayiş Şube Müdürlüğünden yaşları küçük olan Ü.M. ve E.M. ise Çocuk şube müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.