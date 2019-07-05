İSTANBUL- 11. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI
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Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul Dhaİstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:43 Kaynak: DHA
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul
Dha
İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur
uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11'nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy
Altıyol Kuşdili Caddesi'nde ve Beşiktaş
'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç
içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.
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11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
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