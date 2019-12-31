İstanbul 112, yılbaşı gecesine hazır - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İstanbul 112, yılbaşı gecesine hazır - Son Dakika

İstanbul 112, yılbaşı gecesine hazır

7 saat önce

İSTANBUL 112 Acil ve Ambulans Birimleri, yeni yıl gecesi hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul 112, yılbaşı gecesine hazır, System.String[]

İSTANBUL 112 Acil ve Ambulans Birimleri, yeni yıl gecesi hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Avrupa ve Anadolu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği verdiği bilgide yılbaşı nedeniyle tüm birimlerin İstanbullular'ın yeni yıla sağlık içinde girmeleri için görevlerinin başında bulunacağı belirtildi.

Yapılacak etkinlikler ve faaliyetler için tedbir olması bakımından Avrupa yakasında rutin nöbetlere ek olarak 7 noktada saat 16.00 itibariyle ambulanslar çalışmaya başladı. Taksim Meydan, Galatasaray Meydan, Tepebaşı TRT binası önü, Tünel Meydan, Şişli, Nişantaşı, Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy bölgesinde ek ambulanslar görev başında olacak.

ANADOLU YAKASINDA DENİZ AMBULANSLARI DA İŞ BAŞINDA

Anadolu bölgesinde ise toplam 106 kara ambulansı, 2 deniz ambulansı, 1 obez ambulansı, 4 yataklı ambulans, 4 kuvöz ambulansı, 4x4 ambulans ve çağrı merkezi ile toplam 320 personel görev başında bulunacak.

Anadolu yakasında ilçe ilçe ambulans noktaları ise şu şekilde belirlendi:

Adalar ilçesinde; 4 kara ambulansı  (Büyükada, Heybeliada, Kınalı ve Burgaz) 2 Deniz Ambulansı, Ataşehir ilçesinde; 6 ambulans, Beykoz ilçesinde; 5 ambulans, Çekmeköy ilçesinde; 3 ambulans, Kadıköy İlçesinde; 9 ambulans, Kartal İlçesinde; 7 ambulans, Maltepe İlçesinde; 5 ambulans, Pendik İlçesinde; 10 ambulans, Sancaktepe İlçesinde; 6 ambulans, Sultanbeyli İlçesinde; 4 ambulans, Şile İlçesinde; 4 ambulans, Tuzla İlçesinde; 6 ambulans, Ümraniye İlçesinde; 9 ambulans, Üsküdar İlçesinde; 9 ambulans.


İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:53 Kaynak: DHA
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