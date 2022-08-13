Icbc Türkiye, 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 Kategoride Ödül Kazandı - Son Dakika
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Icbc Türkiye, 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 Kategoride Ödül Kazandı

13.08.2022 12:26
Icbc Türkiye, 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 Kategoride Ödül Kazandı

İSTANBUL, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) Cuma günü yaptığı basın açıklamasıyla ICBC Türkiye'nin 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 kategoride ödül kazandığını duyurdu.

İSTANBUL, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) Cuma günü yaptığı basın açıklamasıyla ICBC Türkiye'nin 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 kategoride ödül kazandığını duyurdu. ICBC Türkiye, "En İyi Kurumsal Bankalar" ve "En Hızlı Büyüyen Kurumsal Bankalar" kategorilerinde yer alırken Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang "Yılın Bankacılık Yönetim Kurulu Başkanı" olarak ödüle layık görüldü. ICBC Türkiye Menkul Kıymetler ise Türkiye'deki En İyi Yatırım Bankası seçildi.

ICBC Türkiye'nin kayda değer başarısını vurgulayan Gao, bankanın İngiltere merkezli Global Banking & Finance Review dergisi tarafından verilen Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri de dahil olmak üzere 2021 yılından bu yana 17 "prestijli ödül" kazandığını söyledi. Açıklamada Gao'nun, "Çin sermayeli öncü bir banka olarak Türk finans sektöründe güçlü bir marka olmaya çalıştık" şeklindeki ifadelerine yer verildi. Gao, "Uluslararası arenada elde ettiğimiz başarıların, ICBC Türkiye'nin Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini daha artırmaya yardımcı olacağına ve ekonomik ilişkilerimizi yeni ve daha önce eşi benzeri görülmemiş zirvelere taşıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. ICBC, Çin'in en büyük ticari bankası ve varlıkları bakımından dünyanın en büyük bankası konumunda bulunuyor. ICBC Türkiye, bankanın Mayıs 2015'te Türkiye'de Tekstilbank'ın çoğunluk hisselerini satın almasıyla kuruldu.

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Kaynak: Xinhua

Industrial and Commercial Bank of China, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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