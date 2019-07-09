İstanbul 131,6 milyar dolar marka değeri ile ilk sırada
1 saat önce
Brand Finance'ın ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yaptığı marka değerleri ve marka güçleri araştırmasına göre, 131,6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul ilk sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:32
Brand Finance'ın ilk kez Türkiye
büyükşehirleri için yaptığı marka değerleri ve marka güçleri araştırmasına göre, 131,6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul
ilk sırada yer aldı.
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