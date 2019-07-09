Son Dakika Haberleri: İstanbul 131,6 milyar dolar marka değeri ile ilk sırada
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İstanbul 131,6 milyar dolar marka değeri ile ilk sırada

1 saat önce

Brand Finance'ın ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yaptığı marka değerleri ve marka güçleri araştırmasına göre, 131,6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul 131,6 milyar dolar marka değeri ile ilk sırada, System.String[]
Brand Finance'ın ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yaptığı marka değerleri ve marka güçleri araştırmasına göre, 131,6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul ilk sırada yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:32 
İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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