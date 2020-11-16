İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi... - Son Dakika

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi...
16.11.2020 10:53
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetti.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetti.
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