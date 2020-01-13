İstanbul-143 bin öğrencinin burs maratonu - Son Dakika
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İstanbul-143 bin öğrencinin burs maratonu

10 dakika önce

143 bin öğrencinin burs maratonuCan ÇELİK/ADANA, (DHA)- Binlerce öğrenci, 44 kentte uygulanan sınavda burs kazanmak için ter döktü.

143 bin öğrencinin burs maratonu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- Binlerce öğrenci, 44 kentte uygulanan sınavda burs kazanmak için ter döktü. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, 'Türkiye genelinde oldukça yüksek oranda, 143 bin öğrenci sınavımıza katılım gösterdi. Uğur Okulları olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz' dedi.

Uğur Okulları ülke genelinde 44 kentte, 106 okulda 11-12 Ocak tarihlerinde çeşitli yaş kategorilerinde kabul sınavı düzenledi. Adana'da geçtiğimiz Eylül ayında açılışı yapılan Uğur Okulları'nda gerçekleşen sınava öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türkiye'de eğitime yeni bir soluk getirmek için yola çıktıklarını, velilerden ve öğrencilerden gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirtti. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Uğurlu olmak isteyen öğrenciler için kabul sınavı yaptıklarını belirten Kulaberoğlu, Türkiye genelinde başvuruların oldukça yüksek olduğunu söyledi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN HAYATLARINA EMİN ADIMLARLA İLERLEMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Rakamın yüksek olmasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kulaberoğlu, 'Uğur Okulları olarak ülkemizin her noktasına, bulunduğumuz bütün kentlere kaliteli eğitimi ulaştırmak için çabalıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe daha sağlam, güvenli ve emin adımlarla ilerleyebilmeleri için vermiş olduğumuz eğitime velilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Öğrencilerimiz burada almış oldukları eğitimle hem sınavlarda başarılı olmalarını hem de üniversite sonrası hayatlarında emin adımlarla ilerlemelerini amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kurum olarak birçok alanda öğrencileri geleceğe hazırladıklarını kaydeden Nevzat Kulaberoğlu, yabancı dil eğitimi, STEM destekli Robotik Kodlama eğitimi, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde asalet ve zarafet eğitimi ile öğrencilerin girecekleri tüm sınavlarda başarılı olmaları adına düzenlenen bir sistemle ilerlediklerini belirtti.

Kulaberoğlu ayrıca sınava giren her yaş kategorisindeki öğrencilere başarı seviyelerine göre yüzde yüze varan burslarla ödül verileceğini de sözlerine ekledi.

İstanbul-143 bin öğrencinin burs maratonu

Türkiye, Adana, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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