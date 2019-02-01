İstanbul 15 Milyon 67 Bin 724 Kişiyle En Çok Nüfusa Sahip İl Olurken, Bu Kenti 5,5 Milyon Kişiyle...
26 dakika önce
İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il olurken, bu kenti 5,5 milyon kişiyle Ankara, 4,3 milyon kişiyle İzmir izledi.
İstanbul
15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il olurken, bu kenti 5,5 milyon kişiyle Ankara
, 4,3 milyon kişiyle İzmir
izledi
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:09 Kaynak: AA
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