İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM
57 dakika önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:22 Kaynak: DHA
ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapılıyor. Denetimler kapsamında yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, valizleri açılarak kontrol ediliyor.
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