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İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM

57 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapılıyor. Denetimler kapsamında yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, valizleri açılarak kontrol ediliyor.
İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:22 Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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